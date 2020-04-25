- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خارجية بريطانيا تُعلن موقفها من إعلان التحالف وقف النار باليمن لمدة شهر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020
لندن الرياض عدن - الخليج 365
عبرت الخارجية البريطانية عن موقفها من إعلان التحالف العربي تمديد وقف إطلاق النار باليمن لمدة شهر.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت، أن إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية تمديد وقف إطلاق النار في اليمن يساعد على تهيئة الظروف للتوصل لحل سياسي تفاوضي لهذا الصراع.
كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية أعلن، الجمعة، تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من 23 أبريل/نيسان الجاري.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قرار قيادة القوات المشتركة للتحالف جاء بناءً على إعلانها السابق بتاريخ 8 أبريل الجاري بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأضاف المالكي أن القرار جاء كذلك بناء على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث وقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم والاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، واستئناف العملية السياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية بريطانيا تُعلن موقفها من إعلان التحالف وقف النار باليمن لمدة شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.