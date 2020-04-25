شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تشييع 100 قتيل من عناصرها خلال أسبوع (أسماء) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، تشييع قتلاها بشكل يومي في العديد من المناطق الواقعة تحت سيطرتها، حيث لا يمر يوم دون تشييع المليشيات لعشرات القتلى من عناصرها بينهم قيادات.



ونقلت وكالة "خبر" للأنباء عن مصادرها أنها رصدت تشييع مليشيا الحوثي لجثامين 101 قتيلا من عناصرها ، خلال ستة أيام منذ يوم السبت الماضي وحتى يوم الخميس، في العاصمة صنعاء ومحافظات ذمار وصعدة وإب وحجة وعمران والمحويت والحديدة والبيضاء.

وطبقا للمصادر، فقد دفنت مليشيا الحوثي جثامين 34 قتيلاً من عناصرها بينهم قيادات في العاصمة صنعاء، كما دفنت 20 قتيلاً في محافظة ذمار، ودفنت 15 قتيلاً في محافظة حجة، و 14 قتيلاً في محافظة صعدة، بالإضافة إلى دفنها لـ 7 قتلى في محافظة عمران، و 6 قتلى في محافظة إب، وقتيلين في محافظة المحويت، ومثلهما في محافظة الحديدة، وقتيل في محافظة البيضاء.

ووفق المصادر، فإن القتلى سقطوا في جبهات القتال المفتوحة خلال الأيام الماضية، حيث تأتي تلك الخسائر التي مُنيت بها وتكبدتها المليشيات الحوثية إزاء خروقاتها لوقف إطلاق النار.

وفيما يلي أسماء القتلى:

*محافظة صنعاء :

1 - العقيد / محمد صالح الخاوي - مديرية بني الحارث

2 - المقدم / يحيى محمد الحنمي - مديرية بني حشيش

3 - ملازم أول / هاشم محمد محمد الكحلاني

4 - ملازم ثاني / ماهر محمد حسين عطيفه

5 - قهران محمد البرطي - مديرية بني حشيش

6 - نايف محمد سريع - مديرية بني حشيش

7 - بسام عبادي جابر - مديرية بني حشيش

8 - محسن صالح الحوثي - مديرية بني حشيش

9 - أحسن أحسن الرديف - مديرية بني حشيش

10 - إبراهيم عبدالله اليعبري - مديرية مناخة

11 - طه علي الجيداوي - مديرية مناخة

12 - مصطفى حمود الحصباني - مديرية مناخة

13 - نبيل علي المشرقي - مديرية مناخة

14 - مراد أحمد حسين هادي - مديرية سنحان

15 - رشيد خالد المطري - مديرية سنحان

16 - عيسى علي حسين الحاضري - مديرية سنحان

17 - محمد صالح المطري - مديرية همدان

18 - فؤاد سعد علي معصار - مديرية همدان

19 - بشير غالب طاهر - مديرية الحيمة الخارجية

20 - بكيل صالح البهمي - مديرية الحيمة الخارجية

21 - محفوظ حميد الضبيبي - مديرية السبعين

22 - أمير مجاهد الزريقي - مديرية بني مطر

23 - عبدالرزاق أحمد الفرسي - مديرية صنعاء القديمة

24 - عبدالملك عباس البشاري - مديرية التحرير

25 - نجيب ناجي ناجي علي ناجي - مديرية بلاد الروس

26 - مصطفى عبدالاله عبدالكريم القحوم

27 - بشير عبدالكريم علي المسوري

28 - وليد محمد محمد غثيم

29 - إبراهيم علي محمد الحدادي

30 - محمد خالد محمد باجابر

31 - محمد محمد ناجي الشاحذي

32 - عبدالرحمن أحمد محسن دماح

33 - محمد محمد أحمد الغيثي

34 - مجاهد أحمد أحمد الدرواني

*محافظة ذمار :

35 - ملازم ثاني / أحمد سعد الشخظه - مديرية مغرب عنس

36 - هادي يحيى الموشكي - مديرية مغرب عنس

37 - أحمد صالح وهبان - مديرية مغرب عنس

38 - يونس أحمد الحداء - مديرية ضوران آنس

39 - عماد الدين يحيى الحاج - مديرية ضوران آنس

40 - مانع مثنى البحري - مديرية عتمة

41 - علي سعيد عبده اليعري - مديرية عتمة

42 - ذياب عبده علي المناري - مديرية المنار

43 - يوسف علي المناري - مديرية المنار

44 - عدنان حزام شملي - مديرية المنار

45 - أحمد هادي الاسعدي - مديرية جبل الشرق

46 - شداد أحمد شداد - مديرية جبل الشرق

47 - سيف عبدالسلام البنوس - مديرية جهران

48 - محمد عبدالملك معرف - مديرية جهران

49 - عبدالله محمد الوشلي - مديرية عنس

50 - محمد علي الأشول - مديرية عنس

51 - عبدالكريم علي حمزة - مديرية عنس

52 - محمد مقبل السوادي - مديرية الحداء

53 - علي شمس الدين الفقيه

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54 - علي محمد العيزري

*محافظة حجة :

55 - محمد حسن المراضي - مديرية الشاهل

56 - محمد سعد مراد - مديرية الشاهل

57 - عماد عبدالله القحم - مديرية كحلان عفار

58 - نايف شوعي حجاجي - مديرية كعيدنة

59 - أحمد عبدالحفيظ المدومي - مديرية المحابشة

60 - يحيى عيسى عضابي - مديرية عبس

61 - علي محمد المقري - مديرية أسلم

62 - عبدالعزيز محمد السعيدي - مديرية كشر

63 - همدان أحمد محمد قطيش

64 - سيف مبخوت حمود المدحجي

65 - أشرف هبه

66 - طه هبه

67 - عبدالكريم الشمري

68 - عبدالرزاق العميسي

69 - طلال المؤيد

*محافظة صعدة :

70 - عبد الله غايب مضمون - مديرية رازح

71 - فيصل أحمد سيلان - مديرية رازح

72 - مصطفى زيد الغري - مديرية رازح

73 - حسن محمد القحم - مديرية سحار

74 - صالح منصور الحمزي - مديرية سحار

75 - عمر علي السباعي - مديرية سحار

76 - محمد خالد الشمام - مديرية سحار

77 - محمد مفرح هاجب - مديرية حيدان

78 - أنور طالب ناشر الجرادي - مديرية حيدان

79 - حمدان عسكر الجرمي - مديرية كتاف

80 - صالح منصور الحمزي

81 - مصطفى زيد الغري

82 - بلال عبد الرحمن صلاح الشظبي

83 - محمد محمد مصلح عسكر

*محافظة عمران :

84 - العقيد / علي محمد أبو ريحان - مديرية ذيبين

85 - مساعد أول / سلطان أحمد قدي - مديرية شهارة

86 - حسين أحمد علبهادي - مديرية شهارة

87 - سلمان صالح الغزي - مديرية خمر

88 - محمد خالد أبو ذيبية - مديرية خارف

89 - فريق شاجع الصولاني - مديرية ذيبين

90 - أيمن مجاهد العداني - مديرية عيال سريح

*محافظة إب :

91 - فكري عبده الحكمي - مديرية القفر

92 - عقيل مظفر الزبدي - مديرية القفر

93 - بسام مجاهد الحداء - مديرية القفر

94 - هشام محمد التركي - مديرية جبلة

95 - سلمان محمد مسعود - مديرية المخادر

96 - صادق أمين وجيه الدين - مديرية ريف إب

*محافظة المحويت :

97 - علي يحيى خميس - مديرية شبام

98 - هاني علي شليل - مديرية الرجم

*محافظة الحديدة :

99 - محمد محمد المسوري

100 - عبدالناصر إبراهيم الحسيني - مديرية الحوك

*محافظة البيضاء :

101 - ماجد صالح أبوهاشم - مديرية الرياشية