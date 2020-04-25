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عدن.. الجزائية المتخصصة تعلن أسماء المتهمين بقضية الانقلاب على الشرعية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

عدن.. الجزائية المتخصصة تعلن أسماء المتهمين بقضية الانقلاب على الشرعية

متابعات_ الخليج 365

أعلنت النيابة الجزائية المتخصصة بعدن أسماء المتهمين بقضية الانقلاب على المؤسسات الدستورية في القضية رقم 165 جرائم جسيمة، والبالغ عددهم 32 شخصاً، والذين يتوجب عليهم الحضور إلى مقر المحكمة الجزائية المتخصصة فـي العاصمة المؤقتة عدن.

 

وأوضحت النيابة “أنه وتنفيذاً لقرار المحكمة الجزائية فـي جلستها المنعقدة بتاريخ 2/4/ 2020م بأن على المتهمين، الحضور إلى مقر المحكمة الجزائية المتخصصة فـي عدن، بتاريخ 1/6/ 2020م، الموافق 6/ شوال/ 1441هـ، للرد على الدعوى الجزائية المقدمة ضدهم من النيابة الجزائية رقم (165) لعام 2018 ج.ج.

 

وأكدت النيابة بأنه إذا لم يحضر المتهمين سيتم محاكمتهم طبقاً لإجراءات محاكمة المتهمين الفارين من العدالة استناداً إلى نصوص المواد (285-288) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لعام 1994م.

 

 

 

والمتهمون هـــــــم:

 

١ – عبد الملك بدر الدين أمير الدين بن حسين الحوثي

 

٢مجمد علي عبد الكريم أمير الدين الحوثي

 

٣عبد الله يحيى الحاكم الملقب أبو علي الحاكم

 

٤مـــــهــدي صـــالح المـــشـــاط

 

٥عبد الخالق بدر الدين أمير الدين الحوثي

 

٦عبد الكريم أمــير الدين الحوثي

 

٧يحيى محمد الــشــامي

 

٨زكريا يحيى محمد الشامي

 

٩محسن صالح الحـــمزي

 

١٠محمد ناصر العاطفي

 

١١يوسف عبد الله حسين الفيشي

 

١٢عبد القادر قاسم أحمد الشامي

 

١٣عبد الرب صالح أحمد جرفان

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١٤صـالح مســفــر الـشـاعــر

 

١٥طــه أحــمـد المــتوكل

 

١٦يحيى بدر الدين أمير الدين الحوثي

 

١٧محمد عبد الكريم الغماري

 

١٨نايف أبو خــرفـشـة

 

١٩عبد الإله محمد حجر

 

٢٠حسين حمود العزي

 

٢١أحمد محمد يحيى حامد

 

٢٢سليم محمد نعمان المغلس

 

٢٣عبد الكريم هاشم الخيواني

 

٢٤عبد العزيز محمد أحمد الحمزي

 

2٥مبارك المشن الزايدي

 

٢٦علي علي القحوم

 

٢٧ضيف الله قاسم الشامي

 

٢٨محمد ناصر البخيتي

 

٢٩يوسف حسن إسماعيل المداني

 

٣٠حسين عبد الله المقبولي

 

٣١محمود عبد القادر الجنيد

 

٣٢عبد العزيز صالح بن حبتور

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