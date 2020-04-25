قائد جبهة صرواح: مليشيا الحوثي تعيش انهيارا كبيرا وتتكبد خسائر يومية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال قائد جبهة صرواح العميد الركن/ أحمد أبو أصبع القوات المسلحة وبإسناد المقاومة الشعبية ومعهم رجال القبائل تمكت خلال الأسبوع المنصرم من إفشال هجمات كبيرة للمليشيا الحوثية في الجبهة.



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وأضاف، في تصريح لموقع "سبتمبر نت" أن ميلشيا الحوثي المتمردة تعيش انهيارا كبيرا، مع استبسال القوات المسلحة وأبناء القبائل المقاومة للمشروع الإمامي الحوثي الإيراني وصد هجماتها.

وأكد أن مليشيا الحوثي المتمردة تكبدت خسائر كبيرة في صفوف عناصرها التي زجت بهم إلى منطقة ميسرة الميسرة بين صرواح وبين بني ظبيان.

ولفت إلى أن العملية تأتي في إطار حق الدفاع المشروع ومنع الاعتداءات التي تمارسها المليشيا المتمردة، واستغلالها لالتزام الجيش بوقف إطلاق النار المعلن عنه من قبل الحكومة اليمنية، والتحالف العربي