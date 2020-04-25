أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت الموافق 25 إبريل/ نيسان 2020 وهي كالتالي:

أسعار الفواكه والخضروات واللحوم بمأرب اليوم https://www.elyamnelaraby.com/475670/ أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/475671/ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/475672/ تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/475673/ هادي يتلقى برقية تهنئة من امير الكويت بمناسبة شهر رمضان https://www.elyamnelaraby.com/475692/ بالفيديو.. عودة الحياة إلى سابق عهدها في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/475693/ صحفي يعرِّي وزير الداخلية: أخذ مليارين دون مسوغ قانوني https://www.elyamnelaraby.com/475699/ السلطة المحلية بسيحوت تناشد محافظ المهرة بتعزيز الكهرباء https://www.elyamnelaraby.com/475702/ شاهد.. لجنة المناقصات بحضرموت تعقد اجتماعاً لها بمدينة المكلا برئاسة البحسني https://www.elyamnelaraby.com/475705/

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