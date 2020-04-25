الكهرباء تعود تدريجيا بمحافظة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

اعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، عن عودة الكهرباء تدريجياً الى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد عودة محطة الحسوة واحدى محطات الطاقة المشتراة الى الخدمة عقب توقفها لعدة ايام.



وأوضح وكيل الوزارة المهندس عبدالحكيم فاضل وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان احدى محطات الطاقة المشتراه عادت الى الخدمة عقب توقفها لإيام وذلك بعد لحظات من عودة محطة الحسوة.. مشيرا الى إن ذلك سوف يسهم بتحسين خدمة الكهرباء بعدن.

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وقال "ان عودة الطاقة المشتراه ومحطة الحسوة جاء ثمرة جهود بذلتها الوزارة بمتابعة شخصية من قبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

وأكد فاضل، أن محطة الحسوة عادت بقدرة 55 ميجا وات قابله للزيادة في غضون الساعات القادمة وذلك من شأنه سوف ينعكس في التقليل من ساعات الاطفاء وستستمر الجهود لتحسين خدمات الكهرباء.

وأعرب عن أملة في تفهم المواطنين للظروف التي تواجهها وزارة الكهرباء ومؤسساتها وما تبذله من جهود للنهوض بمسؤولياتها داعيا المواطنين للتفاعل مع برامج الوزارة وتحمل مسؤولياتهم وتسديد ما عليهم من مستحقات حتى يتسنى لمؤسسة الكهرباء الوفاء بالتزاماتها.