وردنا الان"من جبهة مكيراس !

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عدن - ياسمين التهامي - تدور معارك منذ الفجر وحتى الان في جبهة مكيراس وتحديداً في الخطوط الأمامية للمواقع التي سيطر عليها أبطال لواء الأماجد بعد محاولة الميليشيات الحوثية التقدم لاستعادة المواقع المحررة ، ومعنويات الأبطال عالية وهممهم مرتفعة وصلابتهم بإذن الله لن تلين أو تنكسر
جديد اب برس
المصادر : سقط العديد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح ، وشوهدت سيارات الاسعاف للحوثة وهي أمر باتجاه طريق مدينة البيضاء محملة بالقتلى وعدد من الجرحى من عناصر الميليشيات
المصادر : ارتقى في هذه المعركة عدد من الشهداء من أبطال لواء الأماجد وعدد من الجرحى .
المصادر : طيران التحالف شن - قبل قليل- غارات على مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في اعلى جبال تاران ولايزال الطيران يحلق في الأجواء
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