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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان" شركة النفط في صنعاء تعلن الأسعار الجديدة للبترول والديزل 1200 / 1600 (تفاصيل اكثر)!

أعلنت شركةُ النفط اليمنية، أمس الخميس، أنه سيتم إعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية كإكرامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وسوف تكون كتالي: جديد اب برس Advertisements 1200 ريال سعر الدبة البترول 20 لتراً 1600 ريال سعر الدبة الديزل 20 لتراً، حيث سيتم تنفيذ هذا القرار ابتداء من يوم السبت القادم. ووجهت جميع المحطات بالالتزام بالتسعيرة الجديد، ودعت إلى الإبلاغ عن أية محطة تخالف هذا القرار.

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