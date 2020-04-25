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عدن - ياسمين التهامي - تسريب لما سيعرض من برنامج محمد الربع رئيس الفصل" خلال شهر رمضان تفاصيل!

كشف الاعلامي اليمني "محمد الربع" تفاصيل برنامج رئيس الفصل يعرض خلال شهر رمضان المبارك على قناة بلقيس.

وقال محمد الربع في منشور له: سألتقيكم مع زملائي في الفصل خلال أيام شهر رمضان.

جديد اب برس

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(رئيس الفصل) برنامج جديد ساخر يتناول الشأن اليمني بتعقيداته وتشعباته..

تدور حلقات البرنامج داخل فصل دراسي يحاول فيه رئيس الفصل الإجتهاد لسد فراغ المعلم الذي قطع عنه راتبه وأضرب عن العمل.



سأحاول التحدث فيه بلسان الشباب .. الشباب الذي وجد نفسه ضحية لصراع طواحين الحروب الإقليمية والمحلية..

الشباب الذي أوشكت زهرة شبابه أن تتلاشى وهو يتنقل بين أخبار القتلى والجرحى إلى أخبار الفقر والجوع والنزوح.

شباب يشاهد الدول من حوله تعقد صفات إقتصادية وتجارية واستثمارية فيما بلاده تتناقل أخبار صفقات تبادل الأسرى.

سأنحاز للدولة لا مع المليشيا.. مع المواطن لا مع السلطة..

سأنحاز لقواعد الأحزاب لا مع القيادات .. مع اليمن لا مع غيره .

أتشرف بمتابعتكم للبرنامج على قناة بلقيس وعلى منصاتها الرقمية.

الساعة 7:5 بعد الإفطار ..