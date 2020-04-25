السلطة المحلية بسيحوت تناشد محافظ المهرة بتعزيز الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

الخليج 365 - المهرة

تفقد عضو مجلس النواب الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي، بمعية، القائم بأعمال أمين عام مديرية سيحوت، عبدالله عوض باعبده، اليوم، محطة كهرباء سيحوت بعد الحريق الذي نشب بأحد المولدات القديمة للمحطة، والذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على مديريتي سيحوت والمسيلة.



وخلال الزيارة، أطلق عضو مجلس النواب، والقائم بأعمال أمين هام محلي سيحوت، باسم قيادة السلطة المحلية بالمديرية، وكافة المواطنين، مناشدة عاجلة إلى محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، يتعزيز الطاقة الكهربائية للمحطة لمعالجة إشكاليات العجز في التوليد والصعوبات التي تواجه فرع مؤسسة الكهرباء بالمديرية خاصة بعد تعرض أحد مولدات المحطة للحريق.

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وأكد الزويدي وباعبده، على أهمية تغطية احتياج الطاقة الكهربائية بمديريتي سيحوت والمسيلة، كونها تشهد انعدام في توليد الطاقة في الوقت الراهن، خاصة مع زيادة الأحمال في شهر رمضان المبارك، وعدم قدرة المحطة على مواجهة الصيف القادم بامكانياتها الحالية.

من جانبة، أوضح مدير فرع مؤسسة الكهرباء بسيحوت الأستاذ سالم العدلي، أثناء الزيارة، أن المحطة تعاني من عجز كبير في توليد التيار الكهربائي للمواطنين، بسبب التوسع العمراني في مديريتي سيحوت والمسيلة، وزيادة الأحمال على الشبكات وتراجع التوليد بشكل غير مسبوق، والمحطة لم تعد تفي بتغطية احتياجات المواطنين مالم يتم تعزيز قدرتها التوليدية.

وجددت السلطة المحلية بمديرية سيحوت، مناشدتها لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، بزيادة القدرة التوليدية لمحطة سيحوت للتخفيف من معاناة المواطنين في هذا الشهر الفضيل.