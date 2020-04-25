شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحفي يعرِّي وزير الداخلية: أخذ مليارين دون مسوغ قانوني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

الخليج 365 - عدن

كشف الصحفي اليمني جلال الشرعبي، عن قيام وزير الداخلية في حكومة الشرعية أحمد الميسري، بأخذ دون أي مسوغ قانوني ملياري ريال كانت معتمدة كميزانية تشغيلية لإحدى الكليات العسكرية.



وجاء ذلك، في رد للصحفي الشرعبي على وثيقة حذر فيها وزير الداخلية الميسري، مدير كلية شرطة حضرموت من قبول أو تسجيل أي طالب دون الرجوع إليه.

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وقال الشرعبي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الميسري يحذر مدير كلية شرطة حضرموت من قبول أو تسجيل أي طالب دون الرجوع إليه، وهو نفسه من أخذ ملياري ريال كاش من البنك المركزي.

وأضاف، إن ذلك تم أثناء رئاسة حافظ معياد وكان المبلغ معتمدا كميزانية تشغيلية من قبل مجلس الوزراء لكلية الشرطة في محافظة حضرموت.

وأشار إلى أن المبلغ تم إيداعه لدى مصرف القطيبي للصرافة ثم تم تحويله إلى مسقط بالدولار، حيث يقيم أحمد الميسري.