بالفيديو.. عودة الحياة إلى سابق عهدها في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

عبدالله محسن الشادلي

عادت الحياة إلى طبيعتها في محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، عقب أسبوعين من القلق والتوتر الشديدن، إزاء إعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) المستجد في اليمن، بمدينة الشحر الشرقية، يوم الجمعة 10 أبريل/نيسان الجاري، والذي على إثرها توقفت الحياة إلى حد ما؛ بعد فرض حظر تجول في المحافظة.

وبحلول الخميس 23 أبريل/ نيسان، تقرر رفع حظر التجول في حضرموت، وعم الفرح أرجاء المحافظة، وأدى الأهالي الصلوات في المساجد، وتزينت سماء المكلا بألوان الألعاب النارية التي أطلقها الصغار؛ تعبيرا عن سعادتهم الغامرة باستقبال شهر رمضان المبارك هذا العام، وانتهاء الحظر.

والتقى مراسلنا في حضرموت، مجموعة من المواطنين للحديث عن رفع حظر التجول في المحافظة، وقال هشام النهدي، 25 عاما: "عادت الأجواء إلى سابق عهدها، وعمتنا فرحة استقبال الشهر الفضيل، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية باليمن والبركات".

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وقال السيد علي باعكابة 37 عاما، من أبناء مدينة الشحر قدم للمكلا للتبضع: "ما مررنا به من حظر تجوال، و إلزامات من البحسني كانت لمصلحة المحافظة، ومع دخول رمضان، أحسسنا كأنها مكافأة تم إعطاءها لنا مقابل صبرنا".

وتجولت عدسة مراسلنا في هايبر المكلا، لرصد حركة المواطنين بعد مرور قرابة أسبوعين من البقاء في المنازل، جراء الإحترازات الصحية لتجنب الإصابة بالفيروس المستجد (كوفيد - 19)