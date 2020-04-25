شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. نشوب اشتباكات عنيفة بين قيادي بارز وعناصر حوثية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشبت اشتباكات عنيفة، أمس الجمعة، بين عناصر الحوثي الإنقلابية، ومسلحين يتبعون قيادي بارز، جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر مطلعة، أن مسلحي المليشيا الحوثية تبادلوا إطلاق النار إثر إعتداء جماعة مسلحة تتبع القيادي الحوثي المدعو عبد القادر الشاوش على نقطة عسكرية أمام مستشفى 48 جنوبي صنعاء . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements



وأوضحت المصادر أن جماعة الشاوش المعين وكيلا لمحافظة صنعاء لقطاع الأمن، من قبل المليشيا، تبادلوا إطلاق النار لكن الحوثيين عززوا النقطة العسكرية من خلال حراسة معسكر 48 .



وأشارت المصادر الى أن الحوثيين ألقوا القبض على جميع عناصر الشاوش وتم الزج بهم في أحد السجون التابعة للحوثيين بمعسكر السواد القريب من المستشفى .



وأكدت المصادر أن الصراع جاء على خلفية مقتل عدد من عناصر الشاوش الذي ينتمون إلى منطقة حزيز والتي ينتمي إليها الشاوش أيضا بعد إتهام مشرف آخر من أبناء صعدة بالزج بهم في الحرب في الجوف ومنيت المليشيا بخسائر فادحة في الأرواح والعتاد في جبهات الجوف ومأرب والبيضاء، ما جعلها تفقد أعصابها.