شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الملك سلمان يوجه خطاب صادم للشعب ويصارح الجميع: إنني أتألم وأعيش وضعاً عصيباً وأشعر بالحزن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كلمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأطلق العاهل السعودي تصريحا صادما بشأن حلول رمضان مع تفشي كورونا، مؤكدًا أنه يشعر بالحزن بسبب دخول شهر رمضان الكريم في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها أزمة كورونا. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وقال الملك سلمان في نص الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام وأذاعتها قناة “الإخبارية”: “نتألم لعدم أداء صلاة الجماعة والتراويح في بيوت الله.. تعليمات الشرع جعلت الحفاظ على الأنفس من أجّل المقاصد”، وأضاف: “نعيش ظرفًا بالغًا أثر على البشرية كافة مع دخول شهر رمضان”.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الملك سلمان قوله: “أصدقكم القول أني أتألم أن يدخل علينا هذا الشهر العظيم في ظل ظروف لا تتاح لنا فيها فرصة صلاة الجماعة، وأداء التراويح والقيام في بيوت الله، بسبب الإجراءات الاحترازية للمحافظة على أرواح الناس وصحتهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد”.

الملك سلمان يوجه خطاب صادم للشعب

وأضاف العاهل السعودي: “عزاؤنا جميعًا أننا نمتثل بذلك لتعليمات شرعنا الحكيم، الذي جعل الحفاظ على الأنفس من أجلّ مقاصده العظيمة، فقد جاء في الحديث الشريف: “إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها، فلا تخرجوا منها”.

وعبر العاهل السعودي عن اعتزازه بما “اتخذته المملكة العربية السعودية من منظومة إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس”، كما شكر “كل أبنائه وبناته المرابطين في الحدود والثغور، من الممارسين الصحيين ومنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية وكل العاملين في قطاعات الدولة، والمتطوعين من أجل خير الإنسان وصحته”.

كما حث الملك سلمان إخوانه المسلمين على التنافس في الخيرات خلال شهر رمضان.

ويستقبل المسلمون هذا العام شهر رمضان الذي يأتي في ظروف استثنائية لم يشهدوا مثيلا لها، تفرض التباعد الاجتماعي وتمنع التواصل المباشر وسط استمرار إجراءات الإغلاق بشكل متفاوت في حدته بين الدول، ومنع صلوات الجماعة بسبب تفشي فيروس كورونا.