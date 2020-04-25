شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن القبض على سما المصري بعد نشرها هذة الفضيحة في اول يوم من شهر رمضان .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت وسائل إعلام مصرية أن وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القت القبض على سامية أحمد عطية ، المشهورة بسما المصري بتهمة نشر الفسوق على مواقع التواصل الاجتماعي .

وكشف المحامي المصري شعبان سعيد محامي الإعلامية المصرية ريهام سعيد أنه تقدم ببلاغ ضد سما المصري بعدما تطاولت على موكلته وبلغ بها الحد لنشر الرذيلة يوميا دون مبالة.

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واتهم محامى ريهام سعيد سما المصري بالتحريض على الفسق والرذيلة والفعل الفاضح العلني من خلال استخدام حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع شعبان سعيد محامي ريهام سعيد أن المدعى عليها سما المصري اعتادت يوميا نشر الفسوق على شبكات التواصل الاجتماعي دون مراعاة للقانون والآداب، مؤكدا أنه سبق وتقدم هو وموكلته ريهام سعيد بعدة بلاغات ضد سما المصري بعد ما تطاولت عليها.

وعلقت الفنانة ريهام سعيد بطريقة غير مباشرة على الواقعة بعد القبض على سما المصري قائلة عبر موقعها الرسمي على موقع "انستغرام": "يا رب يا عظيم. الحمد لله. بلد العدل. الحق ممكن يتأخر بس مابيروحش. ولو بعد حين".

وكان النائب العام المصري قد أمر بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري، بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها.

الجدير بالذكر ان سما المصري تشارك متابعيها على الانستجرام بشكل شبه يومي ، صورها ومقاطع فيديو من منزلها ، الكثير منها فاضحة وتثير ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية