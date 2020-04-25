محتجون غاضبون يقطعون الشوارع ويشعلون الإطارات بعدن بسبب تدني الخدمات

تظاهر عشرات المواطنين مساء أمس الجمعة احتجاجا على تردي الخدمات، وخصوصا انقطاع الكهرباء، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، والتي يسيطر عليها ميلشيات الانتقالي المدعومة من الامارات.



وقطع محتجون غاضبون محتجين شوارع رئيسية في مدن المعلا وكريتر والمنصورة والتواهي، وأضرموا النيران في الإطارات، ووضعوا الأحجار في الشوارع الرئيسية، مما تسبب في اختناقات مرورية. بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".



وتأتي الاحتجاجات تنديدا بتردي الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء التي تزال منقطعة عن بعض الأحياء في عدن، منذ الثلاثاء الماضي، جراء هطول أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في أضرار واسعة، فيما تعاني بعض الأحياء من انقطاع الخدمة منذ أكثر 24 ساعة.



وخلفت الأمطار والسيول، الثلاثاء الماضي بعدن، مصرع 8 أشخاص، بينهم 5 أطفال، وإصابة أربعة آخرين، إضافة إلى انهيار نحو 75 منزلًا بشكل جزئي، فضلا عن أضرار ودمار واسع في البنية التحتية.



والخميس الماضي منع "الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الامارات الحكومة الشرعية من العودة إلى مدينة عدن، التي يسيطر عليها منذ أغسطس 2019، بعد معارك مع القوات الحكومية، انتهت بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها بعد الحوثيين.