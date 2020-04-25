صنعاء: قيادي حوثي يجبر مواطن على بيع أرضيته تحت تهديد السلاح

هددّت عصابة حوثية، مالك أرضية بالقتل والضرب في العاصمة صنعاء؛ وذلك بهدف إجباره على بيعها لأحد قيادات المليشيا.

وقال الصحفي "محمد اللوزي"، "إنه تلقى تهديد بالقتل والضرب من قبل عصابة تابعة للقيادي الحوثي "المدعو محمد صالح الهادي"؛ وذلك بهدف إجباره على بيع أرضية تابعة له، في حي شملان خط وادي ظهر، في العاصمة صنعاء".

وأضاف: "اللوزي" في منشور بصفحته على "الفيس بوك"، أن المدعو "محمد صالح الهادي" سبق، وأن قام بتزوير وثيقة بيع ثلاث لِبن في حوش المنزل، وأن عصابة الحوثي الهادي كانت أقدمت بالاعتداء بالضرب المبرح على أحد أقاربه.

ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء، إبّان انقلابهم على الشرعية في خريف 2014، عمدت الميليشيات إلى السطو على أراضي المواطنين، وإجبارهم على بييع ممتلكاتهم بقوة السلاح، بالإضافة إلى السطو المسلح على الأراضي والمباني التابعة لوزارة الأوقاف في صنعاء ومناطق سيطرتهم.

