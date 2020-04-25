شكرا لبحثكم عن خبر اغرب من الخيال: عدني دخل لينقذ شاب فسحبه السيول قبل أن تنقذه إمرأة .. فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ألف حمد لله على سلامة صديقي عبد الله الخضر

كتب / مختار محمد حسن:

صديق الطفولة ، وجارنا (عبد الله الخضر) ، جرفته السيول عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة عدن في الأيام الماضية، كما هو موضح بالفيديو.

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الخضر كان يشاهد تدفق مياه السيول ، ثم رأى أحد الشباب في السيل ، فقفز لكي ينقذه ولكن السيل كان قوياً وجرفه بقوة .. ولكن الحمد لله سرعان ما تمسك بإحدى السيارات الغارقة ليكتب الله له السلامة.

* عبد الله الخضر يحكي حكايته ويقول : عندما شاهدت أخينا (ماجد) وهو داخل السيل قفزت من دون شعور لكي أمسك به وأنقذه من الغرق لكن السيل كان قوياً ولم أستطع المقاومة فحاولت أن أتمسك بأي شيء، وعندما وصلت إلى إحدى السيارات الواقفة استطعت أن أمسك ببابها وكان بالصدفة في هذه السيارة إمراة عالقة داخل السيارة وسط السيل .. وهي خائفة من قوة تدفق المياه، .

وضحك الخضر قائلاً : "تخيل الحرمة قدها مرعوبة وخائفة من قوة السيل .. وفجأة أظهر أنا لها ههههههه" .. وفي البداية افتجعت .. لكنها بسرعة أمسكت بي وأنقذتني ، فلها جزيل الشكر هي وزوجها، الذي هو الآخر أمسك بي .. والشكر أيضاً لعدد من الشباب الذين لحقوا بي".