شكرا لبحثكم عن خبر مياه عدن توجه رجاء هام لمؤسسة الكهرباء .. والسبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه حساب على موقع فيس بوك يتبع منطقة البرزخ التي تتولى عملية ضخ المياه إلى مديرات التواهي والمعلا وصيرة بالعاصمة عدن ،رجاؤ إلى مؤسسة الكهرباء هذا نصه: Advertisements لي رجاء من الاخوه في كهرباء عدن ان لايدخلو محطة البرزخ في العجز الحاصل لأن هذا يتسبب لنا في مشاكل كثيره في الخطوط يعني في اليوم ينقطع التيار أكثر من 8مرات في اليوم يعني تشغيل وإغلاق تم تشغيل وإغلاق مرات كثيره تحدث مطارق مائيه بسبب التشغيل والاغلاق وهذا يودي إلى حدوث اكسار في الخطوط ومحطة البرزخ لها خط كهرباء خاص بها نرجو منكم لوتكرمتو إعادة تشغيله بعد أن تحسن الوضع الان و من أجل المصلحه العامه حتى نخفف على الناس ولكم الشكر والتقدير# وبس خلاااااااااااص

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