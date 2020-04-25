شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون: لا هدنة في اليمن بل تصعيد مددته السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شكري حسين / الأناضول

نفت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، الجمعة، وجود هدنة في اليمن حتى تقوم السعودية بتمديدها، في أول رد من الجماعة على إعلان التحالف العربي تلك الخطوة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تمديد وقف إطلاق النار الشامل في اليمن من جانب واحد، لمدة شهر، بناء على طلب أممي.

وردا على ذلك، قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي، في تغريدة عبر تويتر، إنه "لا توجد أي هدنة في اليمن حتى تقوم السعودية بتمديدها، وإنما تصعيد قامت بتمديده".

وأضاف أن هدف السعودية من "هذا الإعلان الكاذب"، على حد وصفه، "التبرير المسبق لهزيمتها المتوقعة في محافظة مأرب"، شرقي البلاد.

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والخميس، انتهت رسميا هدنة أحادية أعلنها التحالف العربي لوقف النار في اليمن لأسبوعين؛ بهدف تركيز الجهود على مواجهة مخاطر كورونا.

وعقب إعلان الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الجاري، أعربت الحكومة اليمنية التزامها بوقف إطلاق النار، فيما اعتبر الحوثيون أنه "تضليل" للعالم من جانب التحالف.

فيما تبادل الجانبان الاتهامات بخرقها على مدار الأسبوعين.

وحتى الجمعة، لم يعلن اليمن سوى إصابة واحدة بكورونا في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وللعام السادس، يشهد اليمن قتالا مستمرا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي، والحوثيين المسيطرين على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.