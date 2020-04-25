شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يسيطر على السنترال في ثرة بمكيراس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سيطرت قوات الجيش" الجمعة"على مواقع استراتيجية هامة في مديرية مكيراس، جنوبي محافظة البيضاء، بعد معارك مع مليشيات الإرهاب الحوثية. وفرضت قوات الجيش سيطرتها على موقع السنترال أعلى جبل ثره في مكيراس، التي كانت تستخدمها مليشيات الحوثي كمنصة لإطلاق صواريخ والقذائف باتجاه مناطق وقرى لودر شمال أبيم. Advertisements وجاءت تقدمات الجيش والسيطرة على التلة والمواقع، في عملية عسكرية اطلقت من ثلاثة محاور أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المليشيات الحوثية. وبالسيطرة على أعلى جبل ثره، يمكن قوات الجيش من تامين قرى ومناطق لودر وأيضا مقر لواء الأماجد من القصف المتكرر والعشوائي الذي تمارسه مليشيات الحوثي نحوها بشكل يومي.

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