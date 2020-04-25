شكرا لبحثكم عن خبر قوات الشرعية تستعيد مناطق على خط مأرب الجوف صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الجيش الوطني في محافظة مأرب(شمالي شرق البلاد)، السيطرة على مواقع جديدة في جبهة صرواح، عقب معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وقال مصدر عسكري إن معارك عنيفة اندلعت في المحور الغربي لمدينة مأرب، حقق خلالها الجيش الوطني انتصارات نوعية وكبد مليشيا الحوثي عديد قتلى وجرحى.

إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش من قطع الخط الاسفلتي الرابط بين محافظتي صنعاء و الجوف في مجزر بمأرب.

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واكد مصدر عسكري ان قوات الجيش سيطرة على نقطة الحجر ويقتربون من الصفراء وكبدوا مليشيات الحوثي الإنقلابية خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.

تزامن ذلك مع غارات جوية مكثفة لمقاتلات التحالف العربي على مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي المتمردة في مختلف جبهات صرواح ونهم صنعاء.

واستهدفت الغارات تجمعات وآليات تابعة لمليشيات الحوثي في جبهة صرواح غرب مأرب ونهم شرق صنعاء، أسفرت عن تدمير عددا من الأطقم كانت تحمل تعزيزات لميليشيا الحوثي، ومقتل وإصابة كل من كان على متنه.