شكرا لبحثكم عن خبر مصدر حكومي: دخول (٦٠) ميجا لكهرباء عدن بعد اتفاق رئيس الوزراء مع شركة السعدي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر حكومية عن اتفاق رئيس الحكومة معين عبدالملك مع شركة السعدي للطاقة المشتراة قضى باستئناف تشغيل المحطة التابعة لشركة السعدي والتي تبلغ طاقتها (60) ميجا ودخولها الخدمة خلال الساعات القادمة في عدن.

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و قال المصدر بأن رئيس الحكومة اتفق مع الشركة على تسديد المديونية مقابل استئناف عمل المحطة فورا للتخفيف من انقطاعات الكهرباء بسبب الاضرار التي تسببت بها كارثة سيول الامطار على محطات التوليد و التحويل..

وكانت شركة السعدي اوقفت عمل المحطات التابعة لها في عدن بعد تعثر الحكومة في تسديد قيمة الطاقة المشتراة لمدة عام..