شكرا لبحثكم عن خبر اشعلت شبكات ومنصات التواصل الاجماعي . . سيارة حفيد الرئيس هادي بقيمة (مليون) دولار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اشعلت سيارة حفيد الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي موجة غضب كبيرة واثارت سخطا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في اليمن.

وساد بركان من الغضب عموم اليمنيين بعد تدوال صور واخبار شراء حفيد الرئيس محمد ناصر عبدربه منصور هادي لسيارة لامبورجيني قيمتها (مليون دولار) أمريكي.

ويأتي هذا البذخ في ظل اوضاعا مأساوية تعيشها العاصمة المؤقتة عدن التي تشهد تردي خدماتي غير مسبوق، بالتزامن مع كارثة السيول الجارفة التي تسببت بأضرار جسيمة في شوارع ومنازل ومتاجر الكثيرين في المدنية، إلى جانب سقوط العشرات من الشهداء والجرحى، إضافة إلى ما تعانيه المحافظات المحررة من أوضاع مزرية.

وشهدت العاصمة عدن مساء اليوم إنتفاضة شعبية عارمة على تردي الخدمات وتدهور الاوضاع، وأحتج المئات من اهالي المدينة ضد فساد المسؤولين الحكوميين، وقاموا بقطع الطرقات واشعال الإطارات في الشوارع.