أطباء بريطانيون ينجحون في هزيمة الوبا بفكرة "مبتكرة" !

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عدن - ياسمين التهامي - مكن الأطباء الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا المستجد في أحد مستشفيات مقاطعة تشيشير غربي إنجلترا، من تقليل معدل الوفيات من جراء الفيروس وزادوا من فرص الشفاء السريع.

وطور الأطباء، أجهزة التنفس التي تستخدم عادة لمواجهة اضطرابات النوم لتؤدي مهمة جديدة: التنفس الاصطناعي، لمساعدة مرضى غير قادرين على التنفس بأنفسهم، وفقا لـ “سكاي نيوز”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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أطباء بريطانيون ينجحون في هزيمة الوباء



وعمل الأطباء في مستشفى وراينغتون على تعديل الأجهزة المعروفة بـ”الصناديق السوداء” التي تعالج مشكلة انقطاع النفس أثناء النوم، وتعني توقف تدفق الهواء وعودته إلى الجسم.



وأصبح هؤلاء أقل اعتمادا على أجهزة التنفس الاصطناعي، التي تشهد نقصا على مستوى العالم، عبر استخدام البديل: الصناديق السوداء.