شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : "قناة المسيرة" تبث قبل قليل حدث عسكري صاعق في شريطها العاجل.. إليكم التفاصيل! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات صنعاء، اليوم الجمعة، على معسكر اللبنات الإستراتيجي والمواقع المحيطة به شرق صحراء الجوف (شمال شرقي اليمن) خلال عملية هجومية واسعة سقط خلالها عدد كبير من مسلحي قوات هادي والإصلاح قتلى وجرحى بينهم قيادات.

وبحسب ما نقلته قناة المسيرة الفضائية نقلاً عن وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، فقد أوضح مصدر عسكري أن قوات صنعاء بدأت التقدم باتجاه المرازيق “الهضبة العليا والسفلى” وبئر المرازيق بعد استكمالهم تطهير مدينة الحزم من فلول مسلحي هادي والإصلاح. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأشار المصدر إلى أنه وبعد تطهير المرازيق واصلت قوات صنعاء تقدمها تجاه تباب اللبنات والمعسكر والسيطرة عليه بالكامل وفرار ما تبقى من مسلحي التحالف، تاركين أسلحتهم وعدتهم غنائم.

وحاولت القوات الموالية للتحالف السعودي الإماراتي استعادة مواقعها بزحف مكثف تحول إلى كارثة عليه، إلا ان قوات صنعاء تمكنت من صد الزحف وتكبيدهم خسائر فادحة.” بحسب المصدر”

وبعد سيطرة قوات صنعاء على معسكر اللبنات وماحوله تحركت قوات صنعاء باتجاه جبل الأقشع وقرية الخسف وتم تطهيرها بالكامل وطرد مسلحي التحالف منها.

وتلقت القوات الموالية للتحالف خسائر كبيرة في العملية فقد خلالها عدد كبير من قياداته واغتنمت قوات صنعاء أسلحة متنوعة تركها مسلحي هادي والإصلاح ولاذوا بالفرار.