شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : الحوثي يعلن توقيع اتفاق مع السعودية في العاصمة الرياض اليوم وفقاً لهذه البنود والشروط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، الجمعة، إن جماعة الحوثيين طالبت السعودية بمزيد من التنازلات، من بينها ما أسموه رفع الحصار القائم منذ خمس سنوات، قبل استئناف محادثات السلام حول اليمن.

ونقلت الصحيفة عن الرجل الثاني في الجماعة، محمد علي الحوثي، قوله في مقابلة عبر “سكايب”، إن مقترح الحوثيين بسيط جداً، “لقد طلبنا منهم مغادرة بلادنا، رفع الحصار، ووقف القصف”، في إشارة إلى السعوديين. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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الحوثي يعلن توقيع اتفاق مع السعودية

ولم تردّ السفارة السعودية لدى واشنطن فوراً على طلب للتعليق، في وقت لم يكن بالإمكان الوصول فوراً إلى التحالف السعودي الإماراتي للتعليق.

ووفقاً للصحية فإن الحوثيين يطالبون السعودية برفع الحصار عن مناطق سيطرتهم في شمال البلاد بما في ذلك رفع القيود المفروضة على السفن التي تدخل ميناء الحديدة وعلى الرحلات من وإلى العاصمة صنعاء قبل العودة إلى طاولة المفاوضات.

وفي تنازل بسيط وفقاً للصحيفة فإن الحوثي قال إنه إذا وافقت السعودية على مطالبهم فإن الحوثيين على استعداد للتوجه إلى الرياض لتوقيع اتفاق السلام.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أعلن الجمعة الماضية، في سلسلة تغريدات على “تويتر”، أنه “أرسل إلى الأطراف مقترحات الأمم المتحدة المحدثة لاتفاقات حول وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وعدة إجراءات اقتصادية وإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين وبناء الثقة بين الأطراف ودعم قدرة اليمن على التصدي لتفشي فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19، إضافة إلى الاستئناف العاجل للعملية السياسية.

وكان التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن قد أعلن عن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة شهر.

الحوثي يعلن توقيع اتفاق مع السعودية

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن “قيادة القوات المشتركة للتحالف وبناء على إعلانها السابق بتاريخ ( 15 شعبان 1441ه / 08 ابريل 2020م) بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن السيد/ مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية، واستمراراً لجدية ورغبة التحالف للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار مع حلول شهر رمضان الكريم، فإنه يعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس الموافق ( 30 شعبان 1441 هـ / 23 ابريل 2020م) “.