شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف عليهن.. 4 فيتامينات تخلصك من الخمول والكسل في شهر رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نهار الصيام الطويل خلال الشهر الكريم قد يؤدي إلى التعب والإجهاد وصعوبة في ممارسة أي نشاط، لذلك على الصائم أن يحرص خلال تناوله الطعام أن يعوض الجسم ويزوده بالمواد والعناصر الأساسية التي تساعده في الحفاظ على نشاطه وحيويته قدر المستطاع، إليكم خمس عناصر يجب أن تتوافر في الطعام خلال الصيام تساعدكم في التخلص من الخمول حسب رأي خبراء التغذية:

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جديد "الخليج 365"

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1- اليود :



هو أحد العناصر التي تساعد على التخلص من الإجهاد وهو موجود في صفار البيض والأسماك البحرية والملح اليودي حيث يمكن لمن يشعر بالإجهاد أن يضيف الملح اليودي إلى الطعام بدل الملح العادي

2- فيتامين ب المركب :



يساعد جداً في التخلص من الخمول والكسل ويمكن أن نتناوله عن طريق تذويب ملعقة خميرة في كوب لبن زبادي أو ملعقة جنين القمح أو كوب بليلة مع المكسرات فهذا يساعدنا على أخذ حصة من فيتامين ب المركب الذي يساعدنا على زيادة نشاطنا ويخفف الإجهاد،



4فيتامينات تخلصك من الخمول بشهر رمضان



3- الحديد:

نقص الحديد يسبب الشعور بالإجهاد وتناول الحديد سهل جداً حيث هو موجود في طبق من السلطة أو ملعقتي عسل أسود، صفار البيض، التفاح، الموز ، العدس

4- الزنك:

الزنك يخرج من الجسم مع العرق خاصة في الأيام الحارة ونقص الزنك في الجسم يؤدي إلى إحساس شديد بالإجهاد وعدم القدرة على الحركة، يمكن تناوله عن طريق كوب من اللبن أوالمكسرات كما أنه موجود في شوربة الخضار ، العسل الأبيض