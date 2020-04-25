شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انتشار وباء "خطير" في مأرب وسط إهمال الحكومة ومصادر طبية تحذر من جائحة وبائية تهدد اليمنيين ستكون بؤرتها من مأرب.. (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ينتشر في مخيم الجفينة بمحافظة مأرب مرض جلدي يشبه الجدري المائي وينتشر في أوساط النازحين بشكل واسع.

وقالت الطبيبة سمر قابل التي تستقبل الحالات المرضية في المرفق الصحي الوحيد في مخيم الجفينة للنازحين والتابع لمنظمة الهجرة الدولية، أن المرض الجلدي الجدري المائي ينتشر بشكل أوسع في أوساط النازحين منذ أربعة أشهر وتزايد عدد المصابين كل يوم. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأشارت سمر إلى أن الوباء ظهر في عدد من الأطفال القاطنين في مربع واحد، مما يؤكد انتشاره عبر الاختلاط داخل المخيم والتقارب بين الأطفال مثله مثل الكورونا.

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وذكرت الطبيبة أن المرض يتوسع انتشاره ويزداد أعداد ضحاياه غالبيتهم من الأطفال، مشيرة إلى أنها تستقبل أن كل أسبوع حوالي 10 حالات إصابة على الاقل إلى الوحدة الطبية التابعة للمخيم والتابعة لمنظمة الهجرة الدولية داخل مخيم الجفينة.

الشاهد برس

وأوضحت أن الوحدة لا تستطيع أن تقدم للمصابين أي شيء في الجوانب العلاجية وأنها تقوم بإرشاد الأسر إلى عدم مخالطة المصابين حرصا على عدم انتقال المرض.

ولفتت إلى أن هناك مخاوف كبيرة لديهم في هذا المرفق من تزايد انتشار المرض في أوساط النازحين في المخيم.

من جانب آخر وفي اليمن أيضا حذر تقرير دولي من جائحة جديدة تهدد اليمن ومنطقة شرق أفريقيا وقد تصل إلى باكستان؛ ستكون الاسوأ خلال عقدين بسبب نوبات النينو والاعاصير وتغير المناخ.

وقال تقرير حديث للبنك الدولي، أنه يتلقى كل يوم وابلا من التحذيرات من هذه الأزمة الآخذة في التطور، و التي تنذر بأزمة إنسانية تترافق مع جائحة فيروس كورونا (COVID-19) مؤكدا أن الوضع سيزداد سوءا على الأرجح.

من جهته وصف الطفل عبد الحميد وهو احد المصابين بهذا المرض انه يسبب له حكة شديدة والتهاب أثناء التعرق وكذا يؤرقه من النوم متمنيا علاجه من هذا المرض الذي يصيب الجلد بالحبوب والتقرحات.

من جهته والد الطفل المصاب إبراهيم المحيا قال إن أربعة من أطفاله مصابون بهذا المرض بعد أن كان في الحي أحد الأطفال مصاب فقط بهذا المرض بالإضافة إلى أنه أصبح في الحي حوالي 10 مصابون بالوباء.