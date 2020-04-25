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عدن - ياسمين التهامي - يمنيون يتسولون في الخارج واخرون طردوا من السكن !
قالت مصادر في الجالية اليمنية بالعاصمة المصرية القاهرة تقول بأن الحال المعيشي للعالقين اليمنيين تدهور الى حد انتشار يمنيون يتسولون في الشوارع ، كما هو الحال في بعض دول العالم منها الهند والتي يذهب اليمنيين للعلاج.
وافادوا بان هناك عدة عائلات يمنية تم خروجهم من السكن بسبب عدم قدرتهم على دفع الايجار خاصة من تم اغلاق المطار قبل عودتهم بايام بسيطة.
ودعوا الحكومة وكل رجال الأعمال والخيرين الى الاسراع في انهاء مأساة العالقين وتوفير محجر صحي لهم ونقلهم الى الداخل.
جديد اب برس
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