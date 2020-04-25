شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان" أنباء غير مؤكدة عن استهداف الحوثيين لـ “بن عزيز“ بعد يوم من ظهوره في جبهة نهم وتوعدة بدخول صنعاء ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان" أنباء غير مؤكدة عن استهداف الحوثيين لـ “بن عزيز“ بعد يوم من ظهوره في جبهة نهم وتوعدة بدخول صنعاء !

قالت مصادر إعلامیة، أن رئیس ھیئة الأركان العامة الفریق

الركن صغیربن عزیز، أصیب بجروح بلیغة، وقُتل قائد

حراستھ عبدالناصر الحلیسي مع عددا من مرافقیھ في جبھھ

صرواح.

وأضافت المصادر، أن رئیس ھیئة الأركان ومرافقیھ تعرضوا

لھجوم صاروخي من قبل جماعة الحوثي، الیوم الجمعة، وھم

في طریق عودتھم إلى مدینة مأرب بعد زیارتھم لقوات الجیش

في جبھات نھم وصرواح الیوم

لم ترد حتى اللحظة أي تفاصیل تأكید أو نفي من قبل قوات

الجیش الوطني في مأرب.

وكان بن عزیز، ظھر أمس في الخطوط الأمامیة لجبھج نھم،

بعد تحقیق الجیش لعدد من الانتصارات والتقدم جديد اب برس Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان" أنباء غير مؤكدة عن استهداف الحوثيين لـ “بن عزيز“ بعد يوم من ظهوره في جبهة نهم وتوعدة بدخول صنعاء ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.