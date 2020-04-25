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عدن - ياسمين التهامي - عاااجل"بالاسماء… مصدر في الجيش الوطني يصدم الشرعية والتحالف ويكشف عن مصير رئيس هيئة الأركان واستشهاد قيادات بارزة في الشرعية بجبهة صرواح تفاصيل !

قالت مصادر إعلامية إن عددا من قيادات كتائب قوات الشرعية في جبهتي الجفرة وصرواح لقوا مصرعهم خلال الساعات الماضية.

ونشر المصادر إعلامية أسماء عدد من القيادات العسكرية الذين قتلوا وهم:

العقيد علي صالح محمد أبو صريمة قائد الكتيبة الأولى لواء قيفه ـ النقيب / نجيب احمد سعد العامري قائد الكتيبة الثالثة باللواء 55 جديد اب برس Advertisements النقيب/عبد الناصر عبدربه الحليسي المرادي – قائد حراسة رئيس هيئة الأركان النقيب/علي محمد ابراهيم دلواح الملازم/نعمان حمود البرح ـ لواء 27ميكا اصيل عبدالرقيب الجرادي ـ عبداللطيف الخالدي مبارك محمد الاحمري عبدالرحمن ناصر محسن العمال اليافعي همام محمد الشعوري ـ اب ـ لواء الحسم محسن علي مبارك بن جلال إضافة إلى ذلك أفادت أنباء أن مصير رئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز الذي استهدف بقذيفة مدفعية أثناء زيارته إلى صرواح وقتل فيها قائد حراسته وعدد من مرافقيه، لا يزال غامضا.

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