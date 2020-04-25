عاااجل:يحدث الآن في ’’عدن‘‘..’’ثورة شعبية‘‘وانتفاضة عارمة :الجماهير الغاضبة تقطع الشوارع وتثير الرعب في قلوب قيادات الشرعية والأنتقالي

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/25 الساعة 01:15 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

نشر الاعلامي اليمني في قناة " أبو ظبي " " عادل اليافعي " تغريدة قبل قليل كشف فيها عن تطورات طارئة في عدن . " اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "تشهد عدد من الشوارع الرئيسية في مديريات التواهي والمنصورة والشيخ والمعلا لقطع تام واحتجاجات غاضبة من قبل المواطنين جراء تردي خدمة الكهرباء وتجاهل معانأة متضرري السيول. حذاري من ثورة غضب ضد الجميع". .

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