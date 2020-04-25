شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل:قائد عسكري يصعق’’الحوثيين‘‘بهذا الخبر المرعب ..الجيش الوطني يسيطر على منصة لإطلاق’’الصواريخ‘‘ والقذائف في هذه الجبهة المشتعله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/25 الساعة 12:38 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

سيطرت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة، على مواقع استراتيجية بمحافظة البيضاء.

مصادر عسكرية قالت إن قوات الجيش سيطرت على مواقع استراتيجية هامة في مديرية مكيراس، جنوبي محافظة البيضاء (وسط)، بعد معارك مع مسلحي الحوثيين.

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وذكر ضابط في لواء الأماجد برتبة "عقيد" فضل عدم ذكر اسمه، للأناضول، إن قواتهم فرضت سيطرتها على موقع السنترال أعلى جبل ثره في مكيراس، التي كانت تستخدمها مليشيات الحوثي كمنصة لإطلاق صواريخ والقذائف باتجاه مناطق وقرى لودر "شمال أبين"، جنوبي البلاد.

وأوضح أنه "بعد هجوم من 3 محاور لقواتهم تمكنوا من السيطرة على التلة والموقع، وقتل وإصابة عشرات الحوثيين فيما قتل 6 عناصر من اللواء".

ولفت المصدر، إلى "أهمية السيطرة على أعلى جبل ثره، كونه يؤمن قرى ومناطق لودر وأيضا مقر لواء الأماجد من القصف المتكرر والعشوائي الذي تمارسه مليشيات الحوثي نحوها بشكل يومي".

