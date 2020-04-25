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صنعاء - ياسمين الخيامي - المملكة تباغت الجميع وترفض شروط منظمة الصحة العالمية وتعلن رسميا وقف اجراءات الحجر الصحي والسماح بفتح المطاعم والمراكز التجارية في كل مدن المملكة

2020/04/25 الساعة 01:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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