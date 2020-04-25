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صنعاء - ياسمين الخيامي - تقرير خطير للمخابرات الامريكية يكشف سر ضعف جيش المملكة ويؤكد ان الجيش اليمني اقوى منه 5 مرات ويمكنه ان يلحق به هزيمة ساحقة في غضون شهر واحد

2020/04/25 الساعة 01:20 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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