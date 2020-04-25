شكرا لمتابعة خبر عن قناة ابو ظبي تفضح عيدروس الزبيدي وتصعق كل ابناء المحافظات الجنوبية بهذا الخبر الصادم..لن تصدق مافعله الزبيدي بالمساعدات المالية الاماراتية الضخمة لأبناء عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - قناة ابو ظبي تفضح عيدروس الزبيدي وتصعق كل ابناء المحافظات الجنوبية بهذا الخبر الصادم..لن تصدق مافعله الزبيدي بالمساعدات المالية الاماراتية الضخمة لأبناء عدن

2020/04/25 الساعة 12:36 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قناة ابو ظبي تفضح عيدروس الزبيدي وتصعق كل ابناء المحافظات الجنوبية بهذا الخبر الصادم..لن تصدق مافعله الزبيدي بالمساعدات المالية الاماراتية الضخمة لأبناء عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.