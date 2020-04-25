شكرا لمتابعة خبر عن اعلان رسمي من قناة العربية ان كافة المغتربين اليمنيين سيغادرون السعودية نهائيا مع عوائلهم..لن تصدق ردة فعل السعوديين على مغادرة اليمنيين الاراضي السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اعلان رسمي من قناة العربية ان كافة المغتربين اليمنيين سيغادرون السعودية نهائيا مع عوائلهم..لن تصدق ردة فعل السعوديين على مغادرة اليمنيين الاراضي السعودية

2020/04/25 الساعة 12:20 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

اثار اعلان من منظمة الصحة العالمية عن خلو اليمن من فيروس كورونا القاتل ردود افعال واسعة من النشطاء السعوديين واليمنيين والخليجيين والعرب .

تركزت كل التعليقات ان على اليمنيين اخذ عائلاتهم والعودة الى اليمن لان في ذلك سلامتهم من الفيروس الاتل.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

المملكة تباغت الجميع وترفض شروط منظمة الصحة العالمية وتعلن رسميا وقف اجراءات الحجر الصحي والسماح بفتح المطاعم والمراكز التجارية في كل مدن المملكة

تقرير خطير للمخابرات الامريكية يكشف سر ضعف جيش المملكة ويؤكد ان الجيش اليمني اقوى منه 5 مرات ويمكنه ان يلحق به هزيمة ساحقة في غضون شهر واحد

قناة ابو ظبي تفضح عيدروس الزبيدي وتصعق كل ابناء المحافظات الجنوبية بهذا الخبر الصادم..لن تصدق مافعله الزبيدي بالمساعدات المالية الاماراتية الضخمة لأبناء عدن

اعلان رسمي من قناة العربية ان كافة المغتربين اليمنيين سيغادرون السعودية نهائيا مع عوائلهم..لن تصدق ردة فعل السعوديين على مغادرة اليمنيين الاراضي السعودية

Advertisements

فيما قال مغردون سعوديين ..سنذهب الى اليمن مع اخواننا وجيراننا فهم اناس طيبون لا يحملون الاحقاد وسنعيش معهم بسلام ، ولا مانع ندينا ان يكون الكفيل يمني فهم في نهاية الامر جيراننا واشقائنا .

التعليقات جاء ت بعد نشر قناة العربية خبرا مفرحا لكل ابناء اليمن

وقالت القناة ان منظمة الصحة العالمية، جددت التأكيد على خلو اليمن من حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (Covid19) حتى مساء الاثنين الـ 23 من مارس 2020.

وقال الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في اليمن ألطف موساني، في إحاطة معلوماتية، الثلاثاء، حول آخر مستجدات الفيروس الذي اجتاح 199 دولة حول العالم، "ما يزال اليمن خاليا من فيروس كورونا، حتى مساء الاثنين".

وأضاف موساني "نحن نتابع عن كثب جميع الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتأكيد فرق الاستجابة السريعة في الميدان، والتي تتحقق من كل هذه الشائعات، لا توجد أي حالات إصابة".

ونوه بعمل جميع العاملين الصحيين في الميدان في محاولة لإبقاء الوضع كما هو ويبذلون جهوداً كبيرة.

وعبر ممثل الصحة العالمية في اليمن، عن الشكر للسعودية والإمارات وبريطانيا الذين أسهموا بشكل فاعل في تقديم التسهيلات لهبوط الطائرة التي تحمل المستلزمات الطبية الخاصة بفيروس كورونا في مطار عدن مساء أمس.

وأشار إلى أن الطائرة حملت المحاليل الإضافية اللازمة لفحص فيروس كورونا، ووسائل الحماية للعاملين الصحيين في الميدان، والعديد من المساعدات الإنسانية التي تمكننا من القيام بواجباتنا، حسب قوله.

وكانت وصلت إلى مطار العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس الاثنين، طائرة سعودية تحمل على متنها إمدادات طبية للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن هذه الخطوة جاءت بطلب من منظمة الصحة العالمية، وامتدادا للدعم المستمر الذي تقدمه القيادة المشتركة للتحالف لتسهيل عمل المنظمات الأممية وغير الحكومية في داخل اليمن وتقديم كافة التسهيلات لموظفيها وأطقمها الطبية والمساهمة بالجهود الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.

وأعلن وزير الصحة اليمني، الدكتور ناصر باعوم، في وقت سابق، عن تقديم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، مساعدات صحية لبلاده، تشمل أدوية ومستلزمات طبية وقائية وعلاجية بقيمة 3.5 مليون دولار، لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وأوضح باعوم، أن مركز الملك سلمان سيرسل أجهزة الفحص السريع لتسهيل عمل الفرق الطبية في المنافذ ومراكز الحجر الصحي، لافتاً إلى أن الدعم يتضمن أدوية ومعدات طبية متنوعة ومستلزمات صحية ومعقمات، تلبي احتياجات الوزارة وفرقاليمنيين