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صنعاء - ياسمين الخيامي - القضاء اللبناني يحكم باعدام زوج نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشمي بعد تقديم نانسي للمحكمة دليل قاطع ان زوجها هو قاتل الشاب السوري ( فيديو صادم )

2020/04/25 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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