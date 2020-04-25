شكرا لمتابعة خبر عن هل تذكرون المسجد اليمني الشهير الذي بناه الجن في هذه المحافظة..شاهد ما فعله الجن قبل اذان المغرب في اول ايام رمضان وصعق الجميع ولم يصدق احد ماحدث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون المسجد اليمني الشهير الذي بناه الجن في هذه المحافظة..شاهد ما فعله الجن قبل اذان المغرب في اول ايام رمضان وصعق الجميع ولم يصدق احد ماحدث

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون المسجد اليمني الشهير الذي بناه الجن في هذه المحافظة..شاهد ما فعله الجن قبل اذان المغرب في اول ايام رمضان وصعق الجميع ولم يصدق احد ماحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.