شكرا لقرائتكم خبر عن شركه النفط في صنعاء تعلن عن تسعيره جديد للبترول والديزل ( الأسعار الجديدة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة النفط اليمنية، اليوم الخميس، أنه سيتم اعاده النظر في اسعار المشتقات النفطيه كاكراميه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وسوف تكون كتالي : 1200 ريال سعر الدبه البترول 20 لتر 1600 ريال سعر الدبه الديزل 20 لتر حيث سيتم تنفيذ هذا القرار ابتداء من يوم السب القادم شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements ووجهة جميع المحطات بالالتزم بالتسعيره الجديد ودعت الى الابلاغ عن اي محطة تخالف هذا القرار

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