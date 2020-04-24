شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الكشف عن سبب القبض على سما المصري.. وأول تعليق من ريهام سعيد.. الحق ما بيروحش! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المحامي المصري شعبان سعيد محامي الإعلامية المصرية ريهام سعيد، إنه تقدم ببلاغ ضد سما المصري بعدما تطاولت على موكلته وبلغ بها الحد لنشر الرذيلة يوميا دون مبالة.

التحريض على الفسق

واتهم شعبان سعيد، محامي ريهام سعيد، سما المصري، بالتحريض على الفسق والرذيلة والفعل الفاضح العلني من خلال استخدام حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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الكشف عن سبب القبض على سما



وأشار إلى أن المدعى عليها سما المصري اعتادت يوميا نشر الفسوق على شبكات التواصل الاجتماعي دون مراعاة للقانون والآداب، مؤكدا أنه سبق وتقدم هو وموكلته ريهام سعيد بعدة بلاغات ضد سما المصري بعد ما تطاولت عليها.



تعليق ريهام سعيد

من جهتها علقت الفنانة ريهام سعيد بطريقة غير مباشرة على الواقعة بعد القبض على سما المصري قائلة عبر موقعها الرسمي على موقع “انستغرام”: “يا رب يا عظيم. الحمد لله. بلد العدل. الحق ممكن يتأخر بس مابيروحش. ولو بعد حين”.

وكان النائب العام المصري قد أمر بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري، بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها.