شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف توجه بانضباط مواعيد الآذان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت وزارة الأوقاف والإرشاد مدراء مكاتب الأوقاف والمساجد بأمانة العاصمة والمحافظات وخطباء وأئمة الجوامع بانضباط مواعيد الآذان في الصلوات وفقاً لآذان الجامع الكبير بصنعاء وتقويم مكاتب الأوقاف في بقية المحافظات. كما وجهت وزارة الأوقاف والإرشاد مدراء مكاتب الأوقاف والمساجد بأمانة العاصمة والمحافظات، بتوفير احتياجات المساجد من مياه وإنارة ومطهرات ومرشات وأدوات نظافة بصورة دائمة خاصة خلال شهر رمضان. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأكدت في تعميم صادر عنها اليوم الجمعة، على خطباء وأئمة المساجد ومؤذنيها استمرار أعمال الرش والتعقيم للمساجد والاهتمام بالنظافة وطهارة المساجد ومرافقها خلال أيام الشهر الكريم. وتطرقت إلى ضرورة إحياء المساجد للدروس والمحاضرات وحلقات القرآن الكريم الهادفة تعزيز الروحية الإيمانية في الشهر الكريم ومضاعفة الوعي المجتمعي بمخاطر العدوان وضرورة مواجهته. وهنأت وزارة الأوقاف والإرشاد الشعب اليمني والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان.

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