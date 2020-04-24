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عدن - ياسمين التهامي - السلطات السعودية" تصدر قرار تلغلي الجلد العقاب الديني بهاذا العقاب الدنيوي السهل على الجاني !

ألغت السلطات السعودیة العقاب بالجلد ضمن قراراتھا الاصلاحیة الأخیرة.

وقالت وكالة رویترز أن وثیقة من المحكمة العلیا السعودیة أظھرت إلغاء السعودیة

الجلد كشكل من أشكال العقاب .

وبحسب الوكالة أشار القرار إلى استبدال الجلد بالسجن أو الغرامة.

وقالت الوثیقة “یضاف ذلك إلى الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق

الإنسان في المملكة التي جاءت بتوجیھات من الملك سلمان بن عبد العزیز وبإشراف

ومتابعة مباشرتین من قبل سمو ولي العھد الأمیر محمد بن سلمان بن عبد العزیز”. جديد اب برس Advertisements

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