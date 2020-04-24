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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل" توضح علاقة الهنود الحمر" في بناء مسجد الجن" الاسطوري صاحب التسع القباب.. الذي تم بنائة والناس نيام تفاصيل تحكي تاريخ واساطير هامة صورة !

يوجد في اليمن الآلاف من المساجد التاريخية والاثرية التي تعود الى ازمنة موغلة في القدم ولتهامة نصيب وافر من هذه المعالم الاثرية والدينية الهامة التي تنتشر في عموم ارجاء تهامة خاصة في المدن التاريخية البارزة مثل زبيد وحيس وبيت الفقيه والدريهمي وغيرها .

ونستعرض هنا قصة جامع علي بن المقبول الذي يطلق عليه المواطنون "مسجد الجن" بمديرية الدريهمي التي تقع جنوب محافظة الحديدة على الطريق الساحلي ، الذي يعود تأريخ بنائه إلى عام 1011هـ على يد علي بن المقبول، هذا المسجد التاريخي لا يزال موجوداً حتى الآن بقبابه التسع وطريقة بنائه الفريدة والمميزة …

اسطورة الجن

جديد اب برس

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تحيط بهذا المسجد التاريخي اسطورة قديمة لايزال يتداولها الناس في الدريهمي وبسبب هذه الاسطورة سمي بمسجد الجن وتقول الاسطورة أن مسجد علي بن المقبول أكمل بناءه الجن الذين قاموا في ليلة مظلمة باضافة الجزء الجنوبي من المسجد..

هذه الاسطورة المتداولة على نطاق واسع يشكك في صحتها الكثير من الناس هناك ويقولون بانها من نسج خيال البعض ولا اساس لها على ارض الواقع ويؤكدون بان الحقيقة التي لاغبار عليها هي أن علي بن المقبول بنى الجزء الشمالي من المسجد بقبابه الثلاث..

وبعد بناء المقبول للمسجد بسنوات مرت جماعة من الهنود وهم في طريقهم للحج فارادوا أن يوسعوا في المسجد ويبنوا عدة قباب أخرى على حسابهم فرفض المقبول بناء المسجد على نفقتهم واتفقوا في الأخير أن يشاركوه كعمال بأجرة على أن يدفع لهم أجورهم آخر يوم من البناء..

وعندما أكملوا البناء رحلوا ليلاً قبل الفجر ولم يستلموا أجورهم. وعندما أصبح الناس ولم يجدوا "الهنود الحمر" اعتقدوا بانهم ربما يكونون من الجن وخاصة انهم انجزوا البناء في وقت قياسي فعُرف بعد ذلك بمسجد الجن وهذه الحادثة الطريفة هي السبب وراء هذه الاسطورة التي لاتزال حية الى يومنا .