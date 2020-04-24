شكرا لقرائتكم خبر عن منااااشدة للمساجين من داخل المعتقلات والسجون ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منااااشدة للمساجين من داخل المعتقلات والسجون !

قال سجناء بشرطة كريتر لصحيفة عدن الغد أنهم باتوا يواجهون شبح الموت جوعا بسبب توقف التغذية في الشرطة. جديد اب برس Advertisements وأشار السجناء إلى أنهم ومنذ فترة يعانون توقف التغذية الخاصة بالسجناء . وأوضح السجناء إلى أنهم تخاطبوا مع إدارة الشرطة التي ابلغتهم ان مخصصات التغذية توقفت مؤخرا. وناشد النزلاء تحرك الجهات المختصة لمساعدتهم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منااااشدة للمساجين من داخل المعتقلات والسجون ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.