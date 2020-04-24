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عدن - ياسمين التهامي - ماذا يحدث" لماذا كل هذا الشكر من ابناء المكلا لـ بن زايد !

بالتزامن مع ذكرى تحرير المكلا من الإرهاب، قدم عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي،اليوم الجمعة، التحية والشكر لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد على جهودها في مكافحة الإرهاب. جديد اب برس Advertisements وكتب العولقي عبر تغريدة له على "تويتر" رصدها " المشهد العربي":"يصادف اليوم الذكرى الرابعة لتحرير مدن ساحل المكلا من تنظيم القاعدة إثر عملية نوعية أطلقها التحالف العربي في 24 إبريل 2016م". وأضاف:"نستذكر هنا وقفة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والقيادة الميدانية العميد مسلم الراشدي والعميد عون القرني وفرج البحسني وأحمد بن بريك وكافة منتسبي قوات النخبة".

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