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عدن - ياسمين التهامي - رفع الحصار القائم منذ 5 سنوات وتنازلات اخرى" تعرف على شروط الحوثيون اليوم الجمعة لموافقتهم على قرار التحالف في وقف الحرب تفاصيل هامة !

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميريكية اليوم الجمعة أن الحوثيين طالبوا السعودية بمزيد من التنازلات من بينها ما أسموه رفع الحصار القائم منذ خمس سنوات قبل استئناف محادثات السلام حول اليمن. جديد اب برس Advertisements ونقلت الصحيفة عن عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين محمد علي الحوثي في مقابلة معه عبر سكايب أن مقترح الحوثيين بسيط جداً لقد طلبنا منهم مغادرة بلادنا ورفع الحصار ووقف القصف في إشارة إلى السعوديين. ولم ترد السفارة السعودية لدى واشنطن فوراً على طلب للتعليق وفي وقت لم يكن بالإمكان الوصول فوراً إلى التحالف السعودي الإماراتي للتعليق. ووفقاً للصحية فإن الحوثيين يطالبون السعودية برفع الحصار عن مناطق سيطرتهم في شمال البلاد بما في ذلك رفع القيود المفروضة على السفن التي تدخل ميناء الحديدة وعلى الرحلات من وإلى العاصمة صنعاء قبل العودة إلى طاولة المفاوضات. وفي تنازل بسيط وفقاً للصحيفة فإن الحوثي قال إنه إذا وافقت السعودية على مطالبهم فإن الحوثيين على استعداد للتوجه إلى الرياض لتوقيع اتفاق السلام.

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