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عدن - ياسمين التهامي - بعد اعلان التحالف على الهدنة طيلة شهر رمضان" شاهد الرد المزلزل من جماعة الحوثي بصنعاء على لسان محمد البخيتي تفاصيل !

رد الحوثيون مساء الجمعة، على اعلان التحالف العربي بقيادة السعودية ، عن هدنة جديدة بدأت امس الخميس ولمدة شهر. وقال القيادي الحوثي محمد البخيتي في تصريحات تابعها اب برس انه لا يوجد هدنة من جانب السعودية كي تمددها. جديد اب برس Advertisements وتحدث البخيتي الى ان الواقع يشير إلى وجود تصعيد كبير، وهي اشارة تؤكد عدم التزام جماعة الحوثي بوقف اطلاق النار الذي اعلن عنه التحالف من طرف واحد قبل اسبوعين. ورصدت القوات الحكومية والتحالف مئات الخروقات الحوثية للهدنة السابقة، فيما اتهم الحوثيون التحالف بشن عشرات الغارات خلال الايام الماضية

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