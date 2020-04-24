شكرا لقرائتكم خبر عن بيان صادر من جماعة الحوثي على لسان المتحدث الرسمي يحي سريع " اعترافهم بسيطرة الجيش على مواقع هامة واستراتيجية تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بيان صادر من جماعة الحوثي على لسان المتحدث الرسمي يحي سريع " اعترافهم بسيطرة الجيش على مواقع هامة واستراتيجية تفاصيل !

اعترفت جماعة الحوثي، بزحف قوات الجيش الوطني، من مسارين، وبشكل كبير على مواقعها في مديرية رغوان بمحافظة مأرب. زاعمة انها صدت ذلك الزحم.

وقال متحدث جماعة الحوثي العميد يحيى سريع ، انهم كسروا اليوم، زحفاً لقوات الجيش الوطني باتجاه مديرية رغوان محافظة مأرب. جديد اب برس Advertisements وأضاف العميد يحيى سريع، أن جماعة الحوثي تمكنت من التصدي لزحف ما اسماها "قوى العدوان والمرتزقة" من مسارين باتجاه مواقع جماعته في مديرية رغوان.. وذكر ماحدث جماعة الحوثي ، أن طيران التحالف شن 35 غارة، منها 15 على مديرية مجزر، وست غارات على رغوان وتسع على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وغارتين على مديرية سحار بصعدة، وثلاث غارات على مكيراس بالبيضاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيان صادر من جماعة الحوثي على لسان المتحدث الرسمي يحي سريع " اعترافهم بسيطرة الجيش على مواقع هامة واستراتيجية تفاصيل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.